Supermarkten in Olst-Wijhe eerder open

Politie zoekt eigenaar fotoboeken

5 juli De politie Olst-Wijhe is op zoek naar de eigenaar van zeven in Wijhe aangetroffen fotoboeken. De fotoalbums zaten in een plastic tas met opdruk van de kledingzaak ARO uit Oene en werden op 1 juli gevonden in een niet afgesloten schuur aan de Schimmelpennincklaan in Wijhe, meldt wijkagent Roy Kleinlangevelsloo.