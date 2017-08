't Zwervel in Wijhe toneel van internationale jongerenontmoeting

Onder het motto 'Europese jeugd staat op tegen armoede' komen jongeren van circa 17 tot 29 jaar samen bij 't Zwervel. In dat ontmoetingscentrum aan de Raalterweg 19 kunnen groepen van zo'n 20 personen overnachten. Daarom wordt op het zes hectare grote terrein rond boerderij 't Zwervel een tijdelijke camping ingericht, vertelt projectleidster Anneke van Elderen. ,,Sommige jongeren brengen zelf hun tentje mee, maar we moeten ook tenten lenen en huren. Het vergt veel organisatie maar we vertrouwen erop dat het een mooi evenement wordt. Veel van deze jongeren zijn nog nooit naar het buitenland geweest, omdat ze daar geen geld voor hebben.''

Kennis

't Zwervel krijgt regelmatig groepen jongeren over de vloer, maar dat zijn er doorgaans niet meer dan 20 à 30. In de jaren tachtig van de vorige eeuw kwamen er wel grotere groepen naar Wijhe. Deze grote internationale jongerenontmoeting wordt gehouden in het kader van het zestigjarig bestaan van ATD Vierde Wereld, en georganiseerd door de jongerenafdeling Djynamo. Naast het uitwisselen van kennis en ervaring, en het praten over het bestrijden van armoe en sociale uitsluiting, is er de komende dagen ook veel ruimte voor ontspanning, in de vorm van sport, spel en creatieve activiteiten. Zondagavond is de afsluiting met barbecue en karaoke. Djynamo plaatst elke dag filmpjes op Youtube van de ontmoetingsdagen.

Zestig jaar