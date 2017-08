Tara (12) uit Wijhe mag de bal aanreiken bij de EK voetbalfinale

VideoZe schiet de bal knetterhard tegen een fles op het hek. In één streep gaat de bal vanaf haar voet recht op het doelwit af. Pats! Tara te Wierik (12) filmt haar actie. Is het goed genoeg?

Sterker nog, straks staat Tara in de finale van het UEFA Women’s EURO 2017. Ze mag de officiële finale-bal aan de scheidsrechter overhandigen. Dankzij haar filmpje. De sponsor van het EK vrouwenvoetbal, Kia, zocht ‘Official Match Ball Carriers’, 31 meisjes in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. De 'baldragers' zijn de meisjes die tijdens het EK de wedstrijd openen door de officiële wedstrijdbal te overhandigen aan de scheidsrechter. Tara reageerde op een oproep. Een filmpje met voetbaltrucjes. Creatief met een bal. Samen met haar zus Marlin bedacht ze wat trucs, waaronder het ‘flesschieten’, filmde dat, en stuurde het filmpje in.

Volledig scherm Wijhese voetbalster Tara te Wierik © Gerard Vrakking

Finale!

Tara vindt het geweldig dat ze is uitgekozen. En extra leuk: ze staat zomaar in de finale, die op 6 augustus in Enschede wordt gespeeld. ,,Ik moest doorgeven wanneer ik absoluut niet kon. Dat was tijdens de eindmusical van school. Voor de rest kon ik wel. Toen ben ik uitgenodigd voor de finale’’, klinkt het nog steeds verrast. ,,Dan hou ik de bal vast, worden de volksliederen gespeeld en dan geef ik de bal aan de scheidsrechter. Nu hopen dat Nederland de finale haalt. Dan sta ik daar vlak naast. Nadat ik de bal heb gebracht mag ik naar de VIP-tribune om de wedstrijd te bekijken.’’

Gek op voetbal

Tara te Wierik is gek van voetbal, net als haar ouders Fatima en Gerard te Wierik en de rest van het 7-koppige samengestelde gezin. Voor haar verjaardag had ze van haar broer al kaarten gekregen voor die finalewedstrijd. Maar nu mag ze er heen, en zelfs het veld op. ,,En ik mag mijn ouders ook meenemen, op de VIP-tribune.’’ Daar is de familie Te Wierik wel voor te porren. Ze vinden het EK vrouwenvoetbal geweldig. ,,We hebben onze vakantie erop afgestemd’’, zegt moeder Fatima. ,,We kijken alle wedstrijden.''

Pielen met de bal

Maar EK of niet, het allermooiste vindt Tara het om gewoon met haar voetbalvrienden op het veld te spelen, liefst iedere avond tot het donker wordt. Pielen met een bal, een partijtje spelen of penalty's schieten. Ze praat ook steevast over haar ‘voetbalvrienden’. Dan heeft ze het over haar klasgenootjes op de St. Jozefschool, Fiore en Sien, waarmee ze op haar vijfde met voetbal begon bij Wijhe ‘92. ,,We zitten nu nog steeds bij elkaar in een team, dat is hartstikke leuk. Veel meiden op school gingen op handbal. Wij voetbalden altijd in de pauze. Ik vind handbal af en toe wel leuk om te doen, maar voetbal is leuker.’’

Voetbalacademie