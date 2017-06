Taxi-bus brengt leerlingen toch later naar speciaal onderwijs

NS geeft 'helden' van station Olst koekje van eigen deeg

22 juni Het was een uitermate sympathiek gebaar dat Karen uit Zwolle en Léon uit Bemmel maandag hebben gemaakt. Ze zaten in de trein die bij het station in Olst opeens tot stilstand kwam. Oorzaak: de storing op het station in Zwolle. Ze besloten om water en ijsjes uit te delen op het station van Olst. De Nederlandse Spoorwegen bedankte de twee 'helden' van Olst vandaag.