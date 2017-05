Tibor en Helmer zagen met precisie in Europese bosbouwwedstrijd

Tibor Jókövi uit Boerhaar en Helmer Weterings uit Beekbergen nemen van 25 tot en met 28 mei deel aan het EK Forestry Skills for students. De twee hbo-studenten Bos- en Natuurbeheer van hogeschool Van Hall Larenstein in Velp maken deel uit van het vierkoppige Nederlandse team dat afreist naar het Zwitsere Maienfeld voor de pittige Europese bosbouwwedstrijd. De studenten trainen fanatiek, maar beseffen dat het moeilijk wordt in Maienfeld. ,,Vooral de combi cut is erg lastig.''

Cutklus

,,Het komt echt op centimeters en soms zelfs millimeters aan. Er wordt naar heel veel details gekeken'', vertelt Weterings (23) over het eerste deel van de wedstrijd: de technische disciplines. ,,Vooral de combi cut is erg lastig. Daarbij ligt een boomstam in een hoek van 7 graden en moet je er met de motorzaag een rechte snede uit zagen. Dat klinkt eenvoudig, maar er kan zo veel misgaan. Je schrikt als je het uitgebreide beoordelingsformulier ziet.'' De 21-jarige Jókövi vult aan: ,,Het is soms zo frustrerend. Het gaat zo vaak fout. Ik denk weleens, ik stop ermee. Maar na een nachtje slapen denk ik daar toch weer anders over.''

Nieuwe ketting

Het ketting wisselen ligt Jókövi beter. ,,Dat is een van mijn betere onderdelen. De bedoeling is om zo snel mogelijk een nieuwe ketting op de motorzaag te leggen. Vandaag heb ik dat vier uur getraind en het lukte me een paar keer in zo'n 12 tot 14 seconden. Maar internationaal is dat niet heel bijzonder.'' Weterings: ,,In een wedstrijd laatst deed ik er 18 seconden over, waar ik heel tevreden over was. Vervolgens zag ik een Duitser het heel achteloos binnen 9 seconden doen.'' Jókövi: ,,Bij mij beginnen mijn handen vaak ook te trillen van de spanning. Dan lukt het niet goed om de bouten vast te draaien en dat kost je direct een paar seconden. Dat doet wel zeer.''

Vellen

Het precisiezagen, snelsnoeien en vellen zijn de andere drie disciplines. Dat laatste onderdeel, het omzagen van een boom, is Weterings' favoriet. ,,Dat ging de vorige keer heel erg goed. Het piketpaaltje dat als doel diende, spatte uiteen. Beter kan niet. Dat was wel echt kicken.''

Diersporen

Naast de technische onderdelen is er het bosbouwparcours. ,,Dat is echt heavy'', zegt Jókövi. ,,Je gaat het hele bos door en daar moet je onder andere de lengte en leeftijd van bomen schatten evenals hellingshoeken van het landschap, diersporen herkennen en vragen over ziektes en plagen beantwoorden.'' Weterings: ,,Dat leren we op onze opleiding ook wel, maar dit gaat een heel stuk verder.''

Axetreamteam

Oefenen, oefenen, oefenen, is dus de enige optie. ,,Tijdens de Groene Sector Vakbeurs begin dit jaar hebben we ons gekwalificeerd voor het EK. Nu is het vooral veel trainen. De frequentie hebben we inmiddels opgevoerd van zo'n vier uur per week naar ruim 15 uur.'' Weterings en Jókövi doen dat bij het Axetreamteam uit Dalfsen. ,,Daar zitten jongens bij die dit al jaren doen en echt een stuk verder zijn dan wij. Veel van hen zijn ook al naar het EK geweest en weten dus wat we kunnen verwachten. Van hen leren we heel veel.''

