Verdachte man op Boskamp moet nog 70 dagen brommen

Matige opkomst bij infoavond over omstreden rotonde Olst

22:45 Een matige opkomst met weinig kritische bezoekers. Dat was het beeld van de informatiebijeenkomst die de provincie en de gemeente Olst-Wijhe dinsdag hebben gehouden over de plannen voor een rotonde op de Rijksstraatweg-De Meente in Olst.