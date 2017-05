Visboer uit Olst redt mensenleven voor zijn kraam

Ter Beek praat over het voorval alsof hij een wonder heeft zien voltrekken. ,,De man, hij is al wat ouder, is een vaste klant van me. Hij woont in Olst en opeens zakt hij voor de kraam weg en valt op de grond. Het lichaam was helemaal leeg. Heel raar om te zien. Dankzij de schok van de AED kwam hij weer tot leven, begon te hoesten en niezen en wilde rechtop gaan zitten. Ik ben zo dankbaar dat het zo gelopen is’’.

Quote Ineens zakt hij voor de kraam weg en valt op de grond Dries ter Beek

Reanimatie

De Olster vishandelaar, die al 30 jaar op markten in de regio staat, werd bij de reddingsactie geholpen door zijn schoonzoon Pim Veldhoen (31) uit Deventer en door een hem onbekende man uit het publiek, die – zo bleek later – net vorige week zijn AED-herhalingscursus had gehad. De reddingsactie trok uiteraard meteen grote belangstelling van het publiek, dat zich rond het slachtoffer schaarde. ,, Terwijl je dan aan het reanimeren bent komen er mensen op hurken er bij zitten om te zeggen ‘ik ken hem wel’. Maar wat heb ik daar aan? Ik kon alleen maar zeggen: mensen ga achteruit, geef ons de ruimte. Ik was zo blij toen de ambulance aan kwam rijden en het werk van ons overnam’’.

Sterfgevallen

Twee sterfgevallen op de markt zijn de reden geweest dat Ter Beek zich gestort heeft op een studie EHBO en AED. ,,In al die jaren heb ik twee keer meegemaakt dat mensen doodgingen op de markt. Ik voelde me er zo machteloos bij, dat ik zes jaar geleden besloten heb dat ik en mijn personeel deze cursussen moeten volgen. Ook heb ik voor 2000 euro zelf een AED-apparaat aangeschaft, dat in de kraam hangt’’.

Quote Ik heb twee keer meegemaakt dat er mensen doodgingen op de markt Dries ter Beek

Herhalingscursus