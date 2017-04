Vrouwen Wijhe'92 per direct uit competitie; te weinig speelsters

Ouders kleine scholen worden gehoord, rust keert terug

27 april De schoolbesturen in Boerhaar, Boskamp en Den Nul is gevraagd onder ouders te meten hoe groot het draagvlak is voor de sluiting van de basisschool in hun kern. Dat verzoek is aan hen gericht door burgemeester Ton Strien in zijn functie van portefeuillehouder onderwijs in de gemeente Olst-Wijhe.