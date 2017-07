Waterspektakel start jubileumweekend Wijhes zwembad

Mosterd is 25 jaar actief, Van Lohuizen is bezig met zijn 44ste seizoen als badmeester/zwemonderwijzer van De Welters. Dat zwembad aan de Zandhuisweg was de opvolger van de drijvende zweminrichting in de IJssel, die in 1961 wegens toenemende vervuiling van de rivier werd opgedoekt. Van Lohuizen (63) hoefde zelf niet te leren zwemmen in de IJssel. ,,Dat kon in 1964 in het zwembad, dat die zomer net werd geopend.''

Metamorfose

Het zilveren jubileum van De Welters werd gevierd naar aanleiding van de grote metamorfose die het openluchtbad 25 jaar geleden onderging, vertelt Van Lohuizen. ,,In de winter van 1991-1992 is het zwembad compleet gerenoveerd. De daken bleven het zelfde, maar daar onder veranderde alles. Eerst werd alles gesloopt, daarna werd de boel weer opgebouwd door de Deventer firma Hoogeslag Zwembaden, dat tegenwoordig Van Dorp heet. Zo werd de machinekamer helemaal vernieuwd, en zijn de oude kuipen vervangen. Van vier bassins gingen we naar één, ook werden de kleedkamers gerenoveerd. Enkele kleedruimtes werden verbouwd tot clubgebouw voor zwemclub WZC. Hoogeslag kreeg de opdracht er een compact geheel van te maken, zodat het zwembad door één persoon beheerd kon worden. Dat is gelukt, het is heel overzichtelijk.''

Quote In 1980 haalden we een record met 127.000 bezoekers, tegenwoordig halen we de 50.000 al niet meer Henk van Lohuizen

De afgelopen jaren maakten de duikplanken plaats voor een glijbaan. ,,Dat heeft ook te maken met de kosten. Het bassin was bij die duikplank 3,50 meter diep, tegenwoordig moet dat minstens 3,80 meter zijn. Hoe dieper, hoe duurder zo'n bassin wordt. Ook kost dat veel meer kuubs water. Duikplanken zie je daarom tegenwoordig nauwelijks nog in zwembaden. Bij ons is het water nu 2 meter diep'', vertelt Van Lohuizen. Ook verleden tijd zijn de tankwagens met vloeibaar chloor. ,,We werken nu met een systeem, waarbij via elektrolyse water, zout en elektriciteit worden omgezet in een soort chloor. Dat is veel veiliger.''

Bezoekerscijfers