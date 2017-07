Website scholen Olst-Wijhe in de lucht

Domper voor Daphne: concert Adele afgelast

13:32 ,,Ik was net wakker en keek even op mijn telefoon naar het nieuws. Toen ik het las dacht ik: 'neeeee!' Toen was ik wel even hysterisch'', zegt Daphne Kok (18) uit Wijhe. Samen met haar vader Dik vertrok ze vrijdagavond vrolijk naar Londen voor het langverwachte concert van Adele waar ze al sinds november vorig jaar de kaartjes voor hadden.