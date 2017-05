Wijhenaar doet aangifte tegen ME na bijtincident in Rotterdam

Interview Mis(s)verkiezing zet leven van Mirande uit Olst op de kop

7 mei Mirande Bakker (41), kersverse winnares van de Mis(s) verkiezing voor vrouwen met een beperking is de ochtend na haar kroning niet helemaal 'geland'. ,,Pfff, ja, ik moet het nog even laten bezinken. Ik kan het nog niet goed bevatten. Het is ook een wonder dat mijn telefoon nog niet volledig is gecrasht.’’