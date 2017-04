Wonen in 'Hart van Olst' is hot

Zorg voor schizofrene zoon Olst onder de loep

11 april De schizofrene zoon in Olst van wie ten onrechte het persoons gebonden budget (pgb) is afgepakt, krijgt de komende tijd de gemeente op bezoek. Samen bekijken ze welke zorg er voor hem nodig is, en of daarvoor een pgb gegeven kan worden. Olst-Wijhe legt zich neer bij de uitspraak van de bestuursrechter.