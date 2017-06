Woningen Wijhe moeilijk bereikbaar door werk aan wegen

Rente kredietbank Salland niet omlaag

6:00 In tegenstelling tot bijvoorbeeld Apeldoorn, gaat de rente op sociale kredieten bij de Kredietbank Salland niet omlaag. Reden daarvoor is dat de kosten van een verlaging voor de gemeente Deventer (100.000 euro) niet opwegen tegen de baten voor de schuldenaren. ,,Het effect is zeer beperkt", zo verantwoordt wethouder Jan Jaap Kolkman (PvdA) zijn beslissing in zijn schrijven aan de raad.