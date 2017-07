Xena uit Wijhe beleeft met Orange Angels droomstart

Nagenietend van de euforie rolt bij Xena Wimmenhoeve de ene superlatief na de andere over de lippen. ,,Een supergave ervaring was dit. Fantastisch dat we de Europese titel hebben behaald. Het mooiste sportmoment tot dusver in mijn leven.''

Zo snel kan het gaan met een sporter. Pas sinds begin dit jaar mikt de zeventienjarige Wijhese, die een beenprothese heeft, vanuit haar rolstoel de bal door de basket. ,,In februari hoorde ik dat ik bij de Orange Angels, zoals het nationale team heet, zat. Dat ik tot de selectie hoorde voor het EK op Tenerife, is in juni gezegd. ,,Ja, daar kun je alleen maar van dromen.''

Spannend

Ze heeft niet 'superveel' speelminuten op het EK kunnen maken, maar bijna elke wedstrijd wel meegedaan. ,,Ik ben de jongste in het team, en nieuw. De speelminuten die ik heb gekregen, zijn al mooi om ervaring op te doen. Nee, vrijdag in de finale tegen Duitsland heb ik niet gespeeld. Het was zo spannend... De beleving op de bank was mooi.''

Gouden medaille

Na een 23-23 ruststand versloegen Orange Angels vrijdag de Duitsers met 56-46. ,,Ik weet nog niet waar ik de gouden medaille hang: in mijn slaapkamer of in onze woonkamer.'' En: ,,Komende vrijdag worden we gehuldigd in Amsterdam. Waar precies, weet ik nog niet.''