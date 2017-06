Zangduo hangt hun Feestlift-pak in de wilgen, afscheidsconcert in Wijhes café

Feestlift stopt ermee. Marco ten Kate en Frank Kleine Schaars geven op 1 juli een afscheidsoptreden in café De Slinger in Wijhe. Het is 2009. Macro ten Kate en Frank Kleine Schaars, beiden uit Wijhe, zijn beiden 40 jaar oud, hebben beiden twee dochters, zijn beiden werkzaam bij de Rabobank.

Ten Kate is al tijden stadionspeaker bij PEC Zwolle, Kleine Schaars is een GA Eagles-man. ,,Frank en ik traden voor de grap weleens op als 'Sick en Nimon'. We deden dan een stuk of zeven nummers van Nick en Simon. Op een gegeven moment wilden we het iets serieuzer aanpakken. We hebben wat repertoire bij elkaar gezocht en zijn zo begonnen, eerst in onze kennissenkring.'' Het bijzondere stel wordt Feestlift. Het duo zingt Nederlandstalige liedjes en brengt sfeer en vrolijkheid op vele verschillende podia. ,,We hebben zelden een moeizaam optreden gehad. We krijgen de boel altijd wel los.''

De eerste clip

Ten Kate: ,,Onze eerste clipopname zouden we in een volle après ski tent in Westendorf in Oostenrijk doen. Cameraman mee en alles klaar voor de opname. We hadden net één regel gezongen, en toen brak er ruzie uit tussen een aantal dames, Die trokken elkaar aan de haren door de tent en vervolgens werden ze geholpen door hun mannen. We stonden ons te verbazen op ons podiumpje en probeerden de boel nog een beetje te sussen. We hadden voor die opnames mooie witte schoentjes gekocht. Die zaten in no time onder het bloed. De opnames zijn nooit openbaar gemaakt...’’

Bijzonderste optreden

In 2012 krijgen de Wijhenaren een uitnodiging van het ministerie van Defensie om in Afghanistan voor de Nederlandse troepen op te treden. Daar hoeven ze niet lang over na te denken. ,,Ik niet, nee'', lacht Ten Kate bij de herinnering. ,,Maar thuis heb ik het wel even goed moeten bespreken. Je gaat naar een oorlogsgebied. Dat is niet zomaar wat.''

Duidelijke instructies over wat wel en niet mocht. En toen op een militaire vlucht naar Oezbekistan. Met gepantserd vervoer naar het kamp. Scherfvesten aan, helmen op. Geen alledaags uitstapje. Optreden voor Nederlandse militairen van een F16-squadron. En toen nog een extra optreden voor een ploeg Duitsers. ,,In steenkolen-Duits zongen we de vertaling van onze Nederlandstalige nummers. Dat was me een feest, geweldig! Het werd een prachtige week. Het mooiste wat we als Feestlift hebben meegemaakt.''

Meeste streams

Feestlift heeft vele optredens gedaan, in binnen- en buitenland. ,,We reden tijdens het carnavalsweekend altijd van hot naar her voor verschillende optredens. Carnaval was toptijd. En op een gegeven moment kregen we ineens veel verzoeken uit België. Bleek onze single ‘Vol Gas’ het heel goed te doen, zonder dat we het zelf wisten. Op spotify is dat nummer inmiddels al ruim meer dan 600.000 keer gestreamd, ongekend.’’

Het einde

De twee Wijhenaren, 47 jaar inmiddels, hebben nu beiden ander werk. Kleine Schaars heeft een eigen bedrijf in de verzekeringen, Ten Kate is nu hoofdconducteur bij de NS en nog steeds stadionspeaker. Hoewel de twee zangers niet op elkaar uitgekeken zijn, gaan ze nu hun eigen weg.

Ten Kate staat af en toe op het podium als ‘Schlagersänger und Stimmungmacher Max Strammer’. Kleine Schaars is meer van de blues- en rockmuziek. ,,We hebben door ons werk ieder een ander leefritme gekregen. We hadden al een jaar sabbatical ingelast voor Feestlift, maar zijn tot de conclusie gekomen dat we er helemaal mee stoppen. Het waren mooie jaren, en het is goed zo.’’

De uitsmijter