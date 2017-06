Ziek raadslid Ineke Burink tackelt Cittaslow voor Olst-Wijhe

Alvast feest Wijhese kids, maar besluit van raadsagenda

16 juni Het besluit over het uitwerken van scenario's voor clustering van scholen in Wijhe en Olst is van de agenda gehaald van de raadsvergadering van maandagavond 19 juni. Het college en de fracties in de gemeenteraad van Olst-Wijhe hebben dat in overleg met elkaar besloten.