Zwembad Heeten energieneutraal dankzij Leader

Om voldoende financiële middelen te verwerven begint komende zomer de actie 'Steun zwembad De Oase'. Op zondag 25 juni is de aftrap tijdens een open huis, van 10.30 tot 12.30 uur in het zwembad. Bezoekers worden dan geïnformeerd over de ambitieuze plannen. Een flinke duw in de goede richting krijgt de zwembadstichting al dankzij een eenmalige bijdrage via Leader. Voor dat project ontvangt De Oase 95.000 euro. Daarvan betaalt de Europese Unie de helft, en de provincie Overijssel en de gemeente Raalte elk een kwart. Salland is eind 2015 weer aangewezen als ‘Leadergebied’, waardoor projecten gebruik kunnen maken van Europees Leadergeld voor plattelandsontwikkeling.