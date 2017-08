4.000 vierkante meter zonnedak erbij in Nieuwleusen

Landgoed Eerde centraal op Ommer Open Monumentendag

4 augustus Landgoed Eerde staat centraal op de Open Monumentendag in Ommen. Zaterdag 9 september is de 31e Open Monumentendag. 'Boeren, burgers en buitenlui' is het thema. Elke tweede zaterdag van september wordt deze dag gehouden om de aandacht voor het cultureel erfgoed te vergroten.