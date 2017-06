9 paden voor stoere stappers in Oost-Nederland

Wandelen wint snel aan populariteit in Nederland. ,,Dat komt door de toenemende belangstelling voor gezondheid en de wil om te ontstressen in deze tijd. Wandelen past daar prima in. Iedereen kan het doen’’, verklaart Marielle Vissers van de Koninklijke Wandelbond de groei naar nu zo’n 10 miljoen wandelaars.

De groeiende belangstelling blijkt ook uit de toename van het aantal streek- en langeafstandswandelpaden, zoals het onlangs gepresenteerde 177 km lange IJsselpad. Dat pad loopt van Kampen naar het zuidelijk gelegen Westervoort. Naast het IJsselpad zijn er nog negen van die paden met (dagelijkse) etappes van 10 tot 20 km of meer.

Wandeltrainers

Om de toestroom van nieuwe groepen wandelaars te begeleiden is de Koninklijke Wandel Bond Nederland gestart met opleidingen voor officiële wandeltrainers. ,,We hebben nu 250 mensen die zich voor zo’n opleiding gemeld hebben, naast nog eens 1200 mensen die de opleiding voor wandelbegeleider volgen’’. Vissers begrijpt dat zo’n opleiding vragen oproept: ,,Natuurlijk, wandelen is iets wat je zo doet, schoenen aan en naar buiten. Maar er zijn ook groepen zoals ouderen die voor het eerst met wandelen beginnen. Die hebben baat bij begeleiding en bovendien vinden ze het wandelen in groepen gezelliger. Of die aan Nordic Walking doen en daarbij moet je echt letten op je houding en beweging. En ook zijn er mensen die voor het eerst met de Vierdaagse van Nijmegen willen meedoen en ook dat vraagt echt om voorbereiding en training’’.

Goed voor economie

Wandelnet.nl, constateert in de vorig jaar verschenen Wandelmonitor, dat: ,,Wandelen goed is voor lichaam en geest, maar ook voor de Nederlandse economie. De uitgaven per wandeling zijn bescheiden (1,95 euro per activiteit). Door het grote aantal wandelingen dat Nederlanders maken, wordt er jaarlijks in totaal wel circa 1,7 miljard euro uitgegeven aan wandelen. Neem je gezondheidsaspecten mee, dan is het totale effect op de economie nog groter dan dit bedrag. Wandelaars geven namelijk niet alleen geld uit, maar besparen ook op bijvoorbeeld zorg- of verzuimkosten.”

Overigens wordt het grootste deel van het geld door wandelaars uitgegeven aan vervoer naar het startpunt van de wandeling (494 miljoen euro), wandelkleding (347 miljoen euro) en aan wandelvakanties (322 miljoen euro).

9 andere wandelingen

Door dit deel van Oost-Nederland lopen de volgende wandelpaden, waarvan uiteraard ook alleen de afzonderlijke etappes alleen in deze streek gelopen kunnen worden. Alle paden zijn gemarkeerd.

1. Het Pieterpad. Volgens Wandelnet ‘het koningsnummer van de Lange-Afstand-Wandelpaden’ over bijna 500 kilometer, onderverdeeld in 26 etappes. Het Pieterpad loopt van Pieterburen hoog in Groningen naar de Sint Pietersberg diep in Limburg.

2. Het Pionierspad. 200 km van Steenwijk naar Muiden.

3. Het Marskramerpad. 360 km van Bad Bentheim naar Den Haag.

4. Het Maarten van Rossumpad. 384 km van ’s-Hertogenbosch naar Steenwijk.

5. Het Zuiderzeepad. 400 km van Enkhuizen naar Stavoren.

6. Het Hanzestedenpad. 122 km door de IJsselvallei en langs Hanzesteden.

7. Het Veluwe Zwerfpad. 357 km over de Veluwe.

8. Het Drenthepad. 324 km door Drenthe.

9. Het Graafschapspad. 115 km rond Vorden

Lees ook: Weekendwandelaar met hart voor de IJssel ontwerpt eigen pad