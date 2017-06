Alle hens aan dek voor lobby N340 Varsen

,,Maar áls wij als gemeente daar een oplossing willen, gaat ons dat ook geld kosten”, waarschuwt burgemeester Bas Verkerk. Toch wil de Ommer gemeenteraad dat de gemeente hier wel degelijk actie op onderneemt.

Ommen wil duidelijk maken bij de provincie dat de voorgestelde oversteek niet veilig genoeg is. Het huidige plan voor de N340 houdt in dat bij de Hessenweg West een kruispunt wordt aangelegd. Fietsers moeten dan de weg oversteken met tussen de twee middengeleiders een opstelstrook waar ze kunnen wachten op het verkeer uit de andere richting. Voor afslaand verkeer is een opstelstrook ingetekend, maar daar is geen ruimte voor groot landbouwverkeer dat veelvuldig van de oversteek gebruik maakt.

Arena's

,,Natuurlijk proberen we op allerlei manieren de besluitvoering te beïnvloeden", reageert de burgemeester op vragen van de CDA-fractie. ,,Maar daarvoor moeten we in allerlei arena's de juiste toon en argumenten neerleggen. Dat is een uitgekiend samenspel." Ook de fractievertegenwoordigers uit de gemeenteraad kunnen hier een rol in spelen, vindt Verkerk. ,,Zij staan in contact met hun partijgenoten in de Provinciale Staten en kunnen daar hun argumenten naar voren brengen."

Termijn