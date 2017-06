Auto raakt te water bij Beerzerveld

Roemeense vracht­wa­gen­chauf­feur rijdt ladderzat door Ommen

16:09 Dronken op je werk verschijnen, daar is de gemiddelde baas niet erg blij mee. En met drank op achter het stuur kruipen, dat neemt de politie je doorgaans niet in dank af. Een Roemeense vrachtwagenchauffeur moest vannacht in Ommen beide partijen teleurstellen; hij reed ladderzat over de N48.