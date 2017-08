Begrip voor verlies uitzicht woningbouwplan Witharen

,,Ik kan me heel goed voorstellen dat u bezwaar heeft tegen het verlies van uw uitzicht over de velden als de woningen zijn gebouwd,” zei rechter en staatsraad G. Van der Wiel tijdens de zitting in Den Haag.

Bestemmingsplan

De gemeentewoordvoerder van Ommen kon het zich ook goed voorstellen. Maar of dat voorstellingsvermogen de tegenstanders van het bouwplan helpt, is maar zeer de vraag, zo bleek tijdens de rechtszaak over het Ommense bestemmingsplan in Den Haag. Immers, in eerdere uitspraken heeft de Raad van State al heel vaak gesteld dat niemand in Nederland een eeuwigdurend recht op vrij uitzicht heeft.

Witharenaar Gerrit de Boer raakt in ieder geval een groot deel van zijn uitzicht kwijt. De negen woningen komen aan de noordzijde van de Tolhuisweg, precies waar De Boers woning staat. Bovendien vrezen De Boer en een vijftal medestanders dat het niet bij negen woningen blijft. De gemeente trekt de Tolhuisweg bij De Boers woning een stukje door naar het noorden zodat daar in de toekomst nog meer woningen kunnen worden gebouwd.

Overigens zijn de tegenstanders niet tegen woningbouw maar wel op die plek. Volgens hun woordvoerder Marcel Middelkamp is het veel beter om nieuwe woningen aan de Balkerweg te bouwen. Witharen is immers een lintdorp en dan moet je volgens hem geen woningen in maagdelijke weilanden gaan bouwen.

Veel te veel

,,Bijna heel Witharen is tegen de bouw van deze woningen. Witharen telt 28 woningen en dan komen er opeens negen bij. Dat is 33 procent meer en veel te veel.”

De huidige bewoners van de Tolhuisweg vrezen ook een flinke toename van de verkeersoverlast op hun weg. Volgens de Ommense gemeentewoordvoerder valt dat reuze mee en kan de weg dat makkelijk aan. Tevens betwijfelde hij dat 'heel Witharen' tegen de woningbouw is, ,,als dat zo was dan had de hele zittingszaal toch vol moeten zitten met bewoners, ik zie er maar twee.”

Overigens ontkende de gemeentewoordvoerder dat het om maagdelijke weilanden gaat. ,,Dat gebied is in 2003 al aangewezen voor woningbouw. De bouwlocatie ligt aan het eind van de Tolhuisweg en sluit aan op de woningen die eerder zijn gebouwd. De laatste twee woningen zijn daar in 2007 gebouwd,” aldus de gemeentewoordvoerder.