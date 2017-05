Bewoner gewond bij woningoverval in Ommen

Hoeveel moeders wonen er bij jou in de buurt?

14 mei Moederdag! In Nederland wonen bijna 5 miljoen moeders. De helft hiervan heeft twee kinderen, een vijfde deel heeft er één of drie. Grote gezinnen komen minder vaak voor. Uit cijfers van het CBS blijkt dat een op de tien moeders kreeg vier of meer kinderen, slechts één procent van alle moeders heeft er minimaal zes.