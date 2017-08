Bijzonder huwelijk: neef en nicht van 84 jaar geven elkaar het ja-woord

Daar zitten ze nu , Klaas van Tol en Jansje Boer-van Beesten. Smoorverliefd op de bank, dicht tegen elkaar aan, een week voor de huwelijksvoltrekking met alles erop en eraan in gemeentehuis en kerk in Ommen. Knijpen elkaar af en toe in de armen door het intense geluk dat ze voelen. Elkaar regelmatig gelukzalig aankijkend, vochtige ogen van geluk. Klaas: ,,Ik had destijds verloren toen je mijn huwelijksaanzoek afwees. Maar ik begreep het. Ik ben geen beroerde verliezer. Heb je nog een bruidsboeket gebracht toen je ging trouwen. We kwamen ook nog regelmatig bij elkaar over de vloer.’’

Smoorverliefd

Jansje: ,, Het was moeilijk, ik was smoorverliefd op je. Maar je bent jong en je gaat verder. Niemand wist hier iets van. Mijn man heb ik het ook nooit verteld. Hij vroeg me op een gegeven moment met wie ik een relatie aan zou gaan als hij zou overlijden. Ik zei, met niemand. Maar hij drong aan. Toen zei ik, Klaas. Hij reageerde niet, nooit meer over gesproken. Onze liefde was echt óns geheimpje hè Klaas?’’ Klaas: ,,Ik had het er wel moeilijk mee. Het liefst wilde ik destijds met jou trouwen. Ik kreeg daarna ook een relatie. Met mijn vrouw was ik gelukkig. Onze echtgenoten zijn allebei in 2011 overleden. Alsof het zo moest zijn.’’ Jansje: ,,Ik ben gelovig, hervormd. Het was op een vrijdag, ik was zo verdrietig over het overlijden van mijn man. Ben gaan bidden, vroeg God of iemand me kon bellen om me te troosten. Toen ik klaar was met mijn gebed ging de telefoon. Klaas.’’