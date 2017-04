Centrumbewoners zijn klaar met 'piesen en braken' in portieken Ommen

Verbod

Voor burgemeester Mark Boumans is het instellen van het verbod het enige wat hem rest. ,,Dat we vorig jaar hebben geprobeerd het met een meldingsplicht op te lossen, was verkeerd. Daarmee hebben we als gemeente verantwoordelijkheid naar ons toegehaald. Het is niet mogelijk om de veiligheid rondom carbidschieten voldoende te garanderen, daarom is de enige optie het instellen van een verbod voor alle vaten groter dan een melkbus. Dit is dan ook geen strafexpeditie richting de carbidgroepen. Die hebben zich vorig jaar netjes gemeld en hun best gedaan om het evenement goed te laten verlopen.’’