Draad over de weg: fietsers komen met schrik vrij

Het is de nachtmerrie van elke plezierfietser: een gespannen draad over de route die letterlijk een nekslag kan veroorzaken. Dat overkwam ook twee mountainbikers tijdens hun rit bij de Waterschapsheuvel in Junne, gemeente Ommen.

Een afrasteringsdraad van een weiland was opzettelijk dwars over de route gespannen, de twee bikers kwamen erdoor ten val. Ze kwamen er wonder boven wonder zonder kleerscheuren vanaf.

De politie Ommen meldt dat dit voorval heel anders had kunnen aflopen en geeft via Facebook een waarschuwing voor dit ‘fenomeen’af: let op! In eerste instantie lijkt het spannen van een draad over een fietsroute wellicht op een kwajongensstreek, het kan ook heel anders uitpakken en leiden tot ernstig letsel en een aanklacht wegens poging tot doodslag of zware mishandeling. In de archieven zitten jaarlijks voorbeelden van dit soort nachtmerries.

Zo verliep het althans nog niet zo lang geleden na een vergelijkbaar incident op de Lemelerberg, waarbij een man uit Emmen striemen aan zijn hals opliep. De draad knapte om het moment van de botsing en dat was waarschijnlijk zijn geluk. In hetzelfde natuurgebied konden andere fietsers een draad ternauwernood ontwijken. De daders zijn nooit gepakt. Vorig jaar zomer in Hardenberg reed een 22-fietsers ’s nachts nietsvermoedend tegen een gespannen draad over de fietsbrug over de Vecht bij De Koppel. Ook daar bleef de dader buiten beeld.

Getuigen