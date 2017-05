Mocht de gemeenteraad al een definitieve klap geven op het collegevoorstel - bedoeling is deze slepende kwestie op 1 juni af te ronden - dan zullen gerechtelijke procedures minimaal voor nog meer vertraging zorgen. Eigenaren Michael en Cornelis Snoek van recreatiebedrijf Resort de Arendshorst lieten deze krant gisteren weten de komst van het extra fietspad naast hun camping zonodig tot in hoogste instantie aan te vechten. "Wij zijn als enigen die het nieuwe pad pal naast de deur krijgen nooit echt gehoord. Laat staan serieus genomen in onze bedenkingen en argumenten het fietsrondje in ieder geval andersom te leggen," vertelt Michael Snoek. Die vanavond desondanks 'toch nog maar eens gaat proberen' om de raadsfracties in vijf minuten inspraaktijd op 'betere' gedachten te brengen.