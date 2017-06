Gaslek door graafwerkzaamheden in Ommen

Landschap Overijssel zoekt heidemerk voor Lemelerberg

5 juni Landschap Overijssel is op zoek naar een ontwerp om de heide op de Lemelerberg mee te 'merken'. Een dergelijk kunstwerk wordt in de heide gemaaid, zodat het de komende tien jaar vanuit de lucht is te zien. Er is ruimte voor een ontwerp dat tussen 1.000 en 10.000 vierkante meter beslaat.