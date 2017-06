Geldautomaat Backxlaan Nieuwleusen blijft vanaf vandaag leeg

Allerbelangrijkste afweging om de pinautomaat te sluiten is volgens een woordvoerder niet zozeer de materiële schade aan de apparatuur of het geld dat verdwijnt bij een plofkraak, maar wel de ervaring dat bij dit soort misdrijven steeds zwaardere explosieven worden gebruikt. ,,En daarbij letten we vanzelfsprekend vooral op de veiligheid van omwonenden," laat de bank weten. Het feit dat er vrijwel naast de geldautomaat aan de Backxlaan wordt gewoond en gewerkt heeft een grote rol gespeeld bij de beslissing om daar met de geldservice op te houden. ,,Met mensen en bedrijven die direct belang hebben of hadden bij juist deze geldautomaat gaan we nog wel bekijken of er aanpassingen of alternatieven nodig zijn. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk geldautomaten te behouden, maar dan moet het wel veilig genoeg kunnen," legt Rabo uit.