Gevaarlijke wieken: molens Ommen en Vilsteren stilgezet

Video Rossi-Shop en Meulenbelt Motoren zijn weer open

14 april Een likje verf en een hoop pallets, meer hebben Bartine Brugman en Edwin Meulenbelt niet nodig gehad om een nieuwe winkel te openen in Ommen. In oktober vorig jaar ging hun bedrijf Meulenbelt Motoren en de Rossi-shop in vlammen op bij een grote brand aan de Veldkampweg in Ommen. Vier andere bedrijven, waaronder twee autobedrijven en een sportschool, waren eveneens gedupeerd.