Glasvezel in buitengebied Vechtdal komt er

Initiatiefgroep Glasvezel Buitenaf had voor aanstaande maandag 50 procent van het potentieel nodig om het project doorgang te laten vinden. Dat percentage werd vrijdagmiddag gehaald. Jan Ardesch, een van de ambassadeurs van glasvezel in het buitengebied, is in zijn nopjes. ,,De marge die we nu hebben is vergeleken met vergelijkbare gebieden ruim."