Goedlachse grensrechter en OZC'er in hart en nieren overleden

De goedlachse clubman stond bij ruim 500 wedstrijden van het eerste elftal langs de kant. En maakte daarbij graag een praatje met het al dan niet kritische publiek dat achter hem stond. ,,Soms moet je eerst iets weggeven, om later wat terug te krijgen", herhaalt bestuurslid Jan Warmelink het motto van Weteringe. Een goede clubgrensrechter pakt punten, weet iedereen op de amateurvelden, en daarop was de Ommenaar geen uitzondering ,,Eef speelde het spel met de scheidsrechter als geen ander. En tijdens de wedstrijd ging hij gerust in gesprek met de supporters. Of ze het er nu mee eens waren of niet."

Liefde

Als vlaggenist mocht Weteringe zich gedurende tientallen jaren een begrip in de regio noemen. Met een geel-zwart hart, waarbij zijn liefde voor de club al op de oorspronkelijke velden in het Laarbos begon en eindigde op sportpark Westbroek. Ruim 55 jaar was Weteringe lid van OZC, waarbij hij op een gegeven moment de voetbalschoenen voor de vlag verruilde.

Ondertussen verdiende hij ook zijn sporen door als KNVB-scheidsrechter op hoog niveau te fluiten. ,,Eef is een jaar of drie geleden als grensrechter bij ons gestopt. Hij vond het wel mooi geweest." Ook buiten het veld hield Wetering van de vereniging. Zo deed hij onderhoudsklusjes op het sportpark, draaide hij jarenlang kantinediensten en besliste hij als consul of wedstrijden na een stormachtige vrijdagnacht wel doorgang konden vinden.

Ziek

Zo'n twee maanden geleden werd bij Weteringe kanker ontdekt: de ziekte was al in een vergevorderd stadium. Het ging vervolgens snel, maar zijn wens om de afscheidsdienst in het clubgebouw van OZC te houden wordt vrijdag vervuld. ,,En zaterdag houden we bij alle wedstrijden een minuut stilte", zegt Warmelink.