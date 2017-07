Goudkoorts onder muziekkorpsen in Kerkrade

Ka­mer­mu­ziek­fes­ti­val op Eerde

12 juli Kasteel Eerde in Ommen is een van de podia voor het Kamermuziekfestival op 6, 7 en 8 oktober. Natuurmonumenten en het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds houden het festival in 35 gebouwen van Natuurmonumenten in heel Nederland.