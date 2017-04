Het Dorp van de Ronde loopt al warm voor het wielerspektakel

De 65ste Ronde van Overijssel staat op 6 mei op de kalender en Lemele loopt er al warm voor, in wielercafé Zaal Dijk.

Amper duizend inwoners heeft het dorp onder de rook van Ommen. Toch is Lemele naar goed Vlaams gebruik uitgeroepen tot Dorp van de Ronde. Niet zo vreemd: het ligt aan de voet van de Lemelerberg, met zijn 78 meter een bekende col in het Vechtdal. Naast de traditionele spurt richting de top van de stuwwal, vindt in het dorp bovendien een mooie tussensprint plaats. Dus mag Lemele gerust het kloppend hart van de 200 kilometer lange koers genoemd worden.

Koerscafé

En de wielersport leeft. Dat blijkt wel uit het feit dat de discotheek Zaal Dijk goed gevuld is met wielerliefhebbers uit de regio. De grote zaal is voor de gelegenheid omgetoverd tot een koerscafé. Aan een meterslange waslijn hangen tientallen wielershirts. Bekend en minder bekend. Oud en nieuw. Van Panasonic tot een knaloranje exemplaar van Roompot-Nederlandse Loterij en van Rabobank tot een zwart-geel-rood tricot van het Belgische IJsboerke, de roemruchte ploeg uit de jaren 70. Het roept herinneringen op aan vervlogen tijden. Het ruikt er nog nèt niet naar massageolie, maar Zaal Dijk ademt deze avond wielrennen.

Petje-op-petje-af

Waar normaliter een diskjockey de bierdrinkende bezoekers met dampende beats opzweept, is het podium nu vergeven aan presentatoren Harry Middeljans en Ralph Blijlevens. Zij vermaken de aanwezigen met een petje-op-petje-af-quiz en ontvangen verschillende prominenten uit de wielerwereld. Publiekstrekkers zijn NOS-commentator Herbert Dijkstra en profrenner Maurits Lammertink.

Vooral Dijkstra blijkt een begenadigd verteller te zijn. De geboren en getogen Drent, in zijn jonge jaren succesvol als schaatser én wielrenner, sloeg de Lemelerberg zelden over bij zijn trainingsritjes vanuit Hoogeveen. Maar hij blijkt nóg een reden te hebben voor zijn aanwezigheid in Lemele. ,,Vroeger, in 1979, kreeg ik op de top van de Lemelerberg voor het eerst in mijn leven verkering. Ik ben erg benieuwd of ik mijn liefje van toen hier misschien zou terugzien vanavond."

Kastelen in de Tour

Toch worden serieuze onderwerpen evenmin geschuwd. Zo wordt Dijkstra geconfronteerd met de voortdurende kritiek op zijn manier van verslaggeven tijdens de Tour de France. ,,Tsja, niet iedereen kan het waarderen dat ik in mijn commentaar aandacht besteed aan de kastelen in Frankrijk. Als mensen liever luisteren naar het Belgische commentaar van Michel Wuyts en José de Cauwer, dan is dat hun goed recht."

Met Maurits Lammertink wordt alvast vooruitgeblikt op de Amstel Gold Race. 's Neerlands enige echte voorjaarsklassieker staat zondag op het programma. De Twent koerste de afgelopen seizoenen voor het Nederlandse Roompot en verdiende met zijn sterke optreden een transfer naar het Russisch/Zwitserse Katoesja. Lammertink staat aan de start in Zuid-Limburg. ,,Ik moet geregeld knechten voor onze sprinter Alexander Kristoff, maar voor de Amstel heb ik een beschermde status. Ze hebben mij gehaald voor het klassiekerwerk. De kasseien van Parijs-Roubaix zijn met mijn 59 kilo niets voor mij, maar de Amstel Gold Race ligt mij ontzettend goed." Net als de Ronde van Overijssel trouwens, waar Lammertink eens derde werd.

Tevreden