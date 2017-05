IJsmaker uit Lemele gaat de strijd aan met Europese concurrenten

Rustig aan

Gisteren deed hij het rustig aan. Hoewel het vandaag flink warm wordt, kunnen zijn ijskarren de straat niet op. ,,Ze worden door scholieren bemand, maar die zitten in hun examenperiode. Bovendien is het maar één dag mooi weer. Morgen slaat het weer om."



Vaste verkopers

In het Vechtdal moeten ze het deze mooie dag doen met de vaste verkopers van Nijenhuis-ijs: Smaak Ommen in de Brugstraat, in het restaurant van Hotel Paping, bij boerderijwinkel Zandman in Beerze en bij de boerderijwinkel van Chris Jansen en Froukje Kingma van Puur Vechtdal. Ook bij sport- en recreatiecentrum Emsland ligt het ijs van Nijenhuis in de vriezer.

Beste ijsmaker van Nederland

De Lemeler ondernemer werd in februari nog uitgeroepen tot beste ijsbereider van Nederland in de Gelato World Tour. In juni mag hij zich in Italië meten met de beste ijsmakers van Europa.

Verse ingrediënten

Pas als het weer aanhoudend goed blijft, draait Nijenhuis liters ijs voor de ijskarren in de regio. ,,Ik gebruik uitsluitend verse ingrediënten, geen smaak- geur- of kleurstoffen of conserveringsmiddelen. Al het ijs van Nijenhuis wordt door mij persoonlijk gemaakt. Met zo'n ijsmachine kun je prima ijs draaien, maar je proeft wie het gemaakt heeft. Ik kan aan het geluid van de machine horen wanneer het ijs klaar is. Ik hoef niet op een piepje te wachten."

IJssalon

Later in de middag rijdt Nijenhuis vrolijk weer 380 kilometer naar zijn permanente ijssalon in Sluis, Zeeland. ,,Hier in de regio zitten veel ijssalons. In het toeristische Sluis zag ik een kans. Vorig jaar heb ik de ijssalon geopend en tot nu toe loopt dat hartstikke goed. Het heen en weer rijden hoort er nu eenmaal bij."