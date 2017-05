Internationale ruiters naar CSI Ommen vanwege prijzengeld en 'EK-generale'

Jachthaven Ommen krijgt eindelijk meer faciliteiten

19 mei De langverwachte uitbreiding van het havengebouwtje in Ommen zit er eindelijk aan te komen. De vergunningaanvraag voor uitbreiding van het watersportgebouw aan de Varsenerdijk is deze week ter inzage komen te liggen. Bertus Prins van Watersportvereniging de Vechtstreek in Ommen legt de plannen voor uitbreiding van de faciliteiten in de jachthaven van Ommen in het kort uit.