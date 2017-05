Jachthaven Ommen krijgt eindelijk meer faciliteiten

De langverwachte uitbreiding van het havengebouwtje in Ommen zit er eindelijk aan te komen. De vergunningaanvraag voor uitbreiding van het watersportgebouw aan de Varsenerdijk is deze week ter inzage komen te liggen. Bertus Prins van Watersportvereniging de Vechtstreek in Ommen legt de plannen voor uitbreiding van de faciliteiten in de jachthaven van Ommen in het kort uit.

,,Er wordt een extra unit bij de bestaande geplaatst en die gaan we samen onder één kap brengen. Bovendien wordt het gebouwtje van buiten met hout betimmerd zodat het er netjes uitziet.”

Belachelijke zaak

Prins is blij, maar er blijft zeker wat te wensen over. ,,De gemeente wil de vergunning voor maximaal tien jaar verstrekken. Dat vinden wij een belachelijke zaak. Wij investeren hier zo dertig- tot veertigduizend euro mee. Dat is dan over tien jaar weggegooid geld.”

Volgens een woordvoerder van de gemeente is er een vergunning aangevraagd voor vijf jaar. ,,Het huidige bestemmingsplan staat geen permanente bebouwing toe op die locatie, dat is de reden dat er een aanvraag ter inzage ligt over een tijdelijke uitbreiding van het watersportgebouw.”

Passanten

De uitbreiding is al 25 jaar een vurige wens van de bloeiende watersportvereniging. ,,In ons huidige gebouwtje hebben we één toilet en één douche, dat is veel te weinig. Dat worden er na de uitbreiding in totaal 5 toiletten en 5 douches.”

De leden van de vereniging hebben een vaste ligplaats aan de vlonders in de Vecht die door de vereniging beheerd worden. Ook passanten kunnen gebruik maken van de jachthaven. Dat aantal stijgt jaarlijks. WSV De Vechtstreek heeft formeel 60 ligplaatsen aan de vlonders. ,,In het hoogseizoen hebben wel wel eens 120 schepen aangemeerd liggen.”