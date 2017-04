Jeugd Combinatie Ommen speelt in rood tenue

Leeuwenpak

Op het veld tussen beide clubs in ging onder luid applaus het leeuwenpak uit van de vijf uitverkoren spelertjes die het nieuwe tenue mochten onthullen. De leeuw in het logo, de kleuren rood waar lang over nagedacht is. ,,We wilden niet een combinatie maken van de kleuren geel-zwart en blauw-wit van de beide verenigingen, maar met iets nieuws komen'', legt Van Wijngaarden uit aan het toegestroomde publiek. ,,De kleur rood is een warme, krachtige kleur. Dat willen we uitstralen."