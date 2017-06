Johan Seckelschool in Ommen alweer toe aan noodlokaal

,,We zijn blij dat de gemeente Ommen opnieuw een spoedaanvraag honoreert", zegt directeur Jan Otten. ,,In oktober hadden we 140 leerlingen, maar na drie instroommomenten zitten we nu op 162. Dan krijg je vanzelf een capaciteitsprobleem. Nu leveren we kantoorruimte in voor een nieuw lokaal." De school aan de Schammelte hanteert een klassendeler van 14, wat inhoudt dat boven dat aantal een nieuwe groep wordt geformeerd. ,,Dan is al snel duidelijk dat er een lokaal bij moet komen."

Noodzaak

De champagne was tijdens de feestelijke opening van het nieuwe lokaal in november nog niet weggevloeid, of de noodzaak van een nieuwe voorziening kwam aan de orde. Al tijdens de officiële ingebruikname spraken wethouder Ko Scheele en Otten met elkaar over oplossingen. Het is niet gebruikelijk om leerlingen die voor speciaal basisonderwijs in aanmerking komen te weigeren. ,,Maar een dergelijke groei vraagt wel wat van je organisatie", geeft Otten aan, als hem gevraagd wordt of door een hoger aantal leerlingen de onderwijskwaliteit in het geding komt. ,,Werken met grote groepen leerlingen met een ondersteuningsbehoefte kan op den duur lastig worden. Voor een periode wil dat, maar een jaar ga je merken."