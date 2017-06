Laarhuis in Ommen te koop voor bijna 2 miljoen

De rolstoelvriendelijke groepsaccommodatie van de Lemeler instelling voor aangepaste vakanties, gebouwd in 1976, is sterk verouderd. In 2015 is nog een flink stuk bos gekapt naast het bestaande gebouw met de bedoeling het huidige pand, met 48 sobere slaapkamers, ingericht voor mensen met een beperking, flink uit te breiden. Deze verbouwingsplannen zijn op het laatste moment niet doorgegaan omdat de aannemer die het zou uitvoeren failliet ging.

Groepsvakanties

Koopmeiners: ,,We zijn er helaas met de investeerder niet uitgekomen en als stichting de Imminkhoeve zonder winstoogmerk hebben wij niet echt geld op de bank om het zelf te doen. Bovendien is de wereld enorm veranderd. Omdat de Zonnebloem stopt met haar groepsvakanties bij ons, verliezen we een grote klant. De overige groepsvakanties kunnen we beter op onze locatie in Lemele onderbrengen. Daarmee kunnen we de bezetting in Lemele verhogen. Dat betekent dat wij veel efficiënter kunnen werken. Een in plaats van twee keukenploegen, bijvoorbeeld."

Bomenkap

Dat het pand nu in de verkoop staat is extra zuur voor de 'Vrienden van landgoed het Laar'. Dit groepje Ommenaren had zich verenigd na de in hun ogen onnodige bomenkap van 5.000 vierkante meter en vindt het nu helemaal voor niets geweest.

Ron Koopmeiners, directeur van de Imminkhoeve, snapt de reactie wel van de 'Vrienden'. ,,Wij vinden het zelf ook jammer, maar twee jaar geleden zag het er allemaal nog heel anders uit. Ik ga binnenkort wel een kopje koffie drinken met de mensen van de 'Vrienden'. Er is nu helaas geen winnaar. Maar er liggen wel nieuwe kansen, alleen niet voor de Imminkhoeve op die plek in Ommen. Er is toestemming om er een heel stuk bij aan te bouwen, tot 70 procent van de totale grondoppervlakte van het perceel. Nog niet de helft van de grond is nu bebouwd. Daarom geeft het ook wel weer kansen voor een nieuwe partij."