Landschap Overijssel zoekt heidemerk voor Lemelerberg

Bijzondere on­der­schei­din­gen voor He­ra­cles-voor­zit­ter Jan Smit tijdens afscheid

30 mei Heracles Almelo-voorzitter en Ommenaar Jan Smit is dinsdagmiddag tijdens een officieel afscheid door Ank Bijleveld-Schouten, Commissaris van de Koning in Overijssel, benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau. Dit gebeurde in het Polman Stadion, waar zo'n 800 genodigden bij aanwezig waren.