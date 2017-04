Portalen

Bij de gisteravond heropende oversteek worden zogenoemde 'verkeersportalen' geplaatst. ,,Die zorgen ervoor dat het voor voertuigen hoger dan 2,20 meter of breder dan 2.30 meter absoluut onmogelijk is de brug op te rijden," licht de gemeente toe. Begin februari ging de Vechtbrug die Junne en Stegeren met elkaar verbindt van de een op andere dag op slot voor alle verkeer, anders dan fietsers of voetgangers. Gebruik van de oeververbinding door zware voertuigen heeft er ondanks een verbod voor verkeer boven drie ton voor gezorgd dat de brugconstructie in slechte staat is. De volledige afsluiting hield onder meer in dat vele kilometers moest worden omgereden, bijvoorbeeld om jonge kinderen uit Junne met de auto naar school in Stegeren te brengen.