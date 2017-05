Minimale huurverhoging bij De Veste

Fietspad langs de Vecht bij Varsen geen gelopen koers

10 mei Donderdagvond is het uiteindelijk aan de verzamelde gemeenteraadsfracties om het pleit te beslechten. Maar vast staat dat het omstreden plan voor aanleg van een dikke kilometer nieuw fietspad tussen Larinkmars en De Ziel in buurtschap Varsen bij Ommen hoe dan ook nog geen gelopen koers is. Bij lange na niet. Juridische stappen tegen uitvoering volgens het nu voorliggende tracé zijn namelijk al aangekondigd.