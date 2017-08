Molen in Vilsteren verliest tijdelijk wieken

De procedure voor vervanging van de roede is gestart. De verwachting is dat de molen in Vilsteren in het voorjaar van 2018 aan de beurt is voor vervanging. De molen mag sinds maart niet meer draaien en malen. Net als bij tientallen andere molens in Nederland bleek dat er iets mis is met de boutverbinding in de deelbare roede. Daardoor is het niet met zekerheid te zeggen of de wieken blijven zitten.