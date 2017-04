Muscle Cars in Varsen: Jongensdromen komen uit

Volledig scherm © Frank Uijlenbroek

Bewonderende blikken en klikkende camera's vallen de eigenaar van een klassieke Ford Mustang ten deel als hij wegscheurt vanaf de parkeerplaats bij Hammink Performance. Diezelfde parkeerplaats stond zaterdag vol met Plymouths, Chevrolets, Cobra's en andere klassieke auto's van Amerikaanse makelij.

Gelijkgestemden

"De aanblik van al die auto's en het extra vermogen natuurlijk", antwoordt Kuur Goossens uit het Brabantse Hooge Mierde op de vraag waarom hij met zijn knalgele Chevrolet Camaro naar Varssen is gekomen. "Maar vooral de ontmoeting met gelijkgestemden. Liefhebbers met wie je uitgebreid kunt praten over deze hobby. Veel van hen spreek ik regelmatig via social media en eens in de zoveel tijd kom je elkaar tegen op dit soort evenementen."

Van de bezoekers is 98 procent man. ,,Het is de jongensdroom van snelheid en passie. Zo begon het ook bij mij in de jaren zeventig", vertelt Goossens. ,,Dat was de toptijd van de 'muscle cars', auto's met veel vermogen, die je vaak terugzag in films en die je associeerde met snelle muziek. De Transformer-films hebben bijvoorbeeld sterk bijgedragen aan de populariteit van de oer-Camaro, de 69'er."

Custom made

Hammink Performance heeft klanten uit heel Europa dankzij het zogeheten 'tunen' of modificeren, waardoor elke auto 'custom made' en dus uniek is. Het Ommer bedrijf is een van de weinige Europese - en de enige Nederlandse - vertegenwoordigers van de Amerikaanse tuner Hennessey. ,,Freek, mijn zoon, heeft daar enige tijd een technische opleiding gevolgd, die hij later in Nederland heeft afgemaakt", vertelt eigenaar Jan Hammink.

Extreme auto's