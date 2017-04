Nieuwleusenaar (24) die doorreed na aanrijding had geen rijbewijs

Hij had zich laten opjutten, zo zei H. uit Nieuwleusen over die 24ste januari dit jaar. Nadat hij met de auto vol vrienden bij het Engelse Werk paaltjes uit de weg had gereden, zat plots de politie met zwaailichten achter hem. Zijn vrienden maanden hem hard weg te rijden omdat een van hen mogelijk nog een straf had openstaan. Beïnvloedbaar, zo noemde H. zichzelf meerdere malen op de zitting. Maar waarom zat hij achter het stuur, wilde de politierechter weten, en niet bijvoorbeeld de eigenaar die ook in de auto zat. ,,Ze hadden allemaal gedronken, ik niet.''

Automaat

Maar hij had nog nooit een rijles gehad. ,,Ach, het was een automaat'', zei hij over zijn stuurmankunsten. Vervelend voor H. was dat hij nog twee weken cel boven zijn hoofd had hangen. Die waren hem eerder voorwaardelijk opgelegd. De man woont momenteel begeleid maar die plek zou hij na een celstraf kwijt zijn.

Werkstraf