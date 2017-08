Ommen steekt meer geld in landbouwprojecten

Ook ‘oom Geert’ de bak in voor babbeltrucs in Steenwijk en Ommen

3 augustus Geert R. (59) uit Groningen is door de rechtbank in Zwolle voor een reeks babbeltrucs veroordeeld tot veertig maanden gevangenisstraf, zijn neef en tevens handlanger Christiaan R. van 35 jaar kreeg dertig maanden waarvan tien voorwaardelijk. In deze regio werden vrouwen uit Steenwijk en Ommen het slachtoffer. Babbeltrucs in Dronten en Kampen mislukten.