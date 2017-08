Ommenaar laat zijn boosheid via de toetsen wegvloeien

Misschien heeft hij het zelf niet altijd door, maar Wiliam Kamsteeg laat met zijn muziek overal waar hij komt een onuitwisbare indruk achter. Nu is de Ommenaar genomineerd voor De Gouden Venus van Milo, een prijs voor de meest inspirerende Nederlander met een beperking die iets doet voor de samenleving.

Slechtziend

Kamsteeg heeft een verstandelijke beperking, een vorm van autisme en is zeer slechtziend. Met zijn ene oog ziet hij ongeveer 15 procent, het andere oog is een prothese. Desondanks is hij al jaren druk bezig met het componeren en spelen van muziek. Vooral blues en jazz. ,,Mijn beperking maakt het misschien wel moeilijk, maar omdat ik dit altijd al heb gehad weet ik eigenlijk niet beter."

Geluidsset

De Gouden Venus van Milo is een initiatief dat vorig jaar is bedacht om mensen met een beperking in het zonnetje te zetten en om hun activiteiten voor de samenleving te stimuleren. Op de website is Wiliam één van de tien genomineerden op wie gestemd kan worden. Kamsteeg vindt zijn nominatie voor de prijs een grote eer, hij heeft al een bestemming voor het prijzengeld in gedachten. ,,Met 10.000 euro kunnen we voor United by Music een nieuw geluidsset kopen", vertelt hij enthousiast. ,,Er zijn meerdere bands die weleens tegelijk moeten optreden, maar we hebben maar een geluidsset. Een tweede is dus meer dan welkom."

Show neerzetten

United by Music is een organisatie die mensen met een verstandelijke beperking de kans biedt op te treden voor een groot publiek. Kamsteeg reist iedere week met veel plezier op en neer naar Dordrecht. ,,De afgelopen jaren heb ik geleerd te soleren, hoe ik een show kan neerzetten en hoe je om moet gaan met reacties uit het publiek."

Het bracht Kamsteeg veel succes. Sinds 2010 trad hij tijdens het Knoopgala op met zangeres Do en stond hij op de hoofdpodia van het Sølund Musik Festival in Denemarken (5.000 toeschouwers) en het Waterfront Blues Festival in Portland in de Verenigde Staten (15.000 toeschouwers). Maar te groot voor het Vechtdal voelt hij zicht niet. Met enkele medebewoners van de Esrand (onderdeel van de Baalderborggroep) speelt hij ook nog in het bandje De Randgroep. ,,We worden vooral geboekt voor verjaardagen en optredens voor het goede doel."

Studio

Kamsteeg werkt als gras- en bosmaaier bij de Reestlandhoeve in Balkbrug, maar wie een kijkje in zijn kamer neemt, denkt dat de Ommenaar non-stop bezig is met muziek. Met grote lichten, een geluidsinstallatie en zijn keyboard heeft de woning van Kamsteeg veel weg van een studio. De kleine beeldjes van bluesmuzikanten in zijn vensterbank maken het helemaal af. Spelen doet hij er bijna iedere dag, maar zonder bladmuziek te lezen. Dat is door zijn beperking niet mogelijk. ,,Ik speel op gevoel. Ik luister iets een paar keer en dan speel ik het na."

Eigen nummer