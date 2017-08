Onbetrouwbare stuw Junne moet zo snel mogelijk vervangen

Waterschap Vechtstromen gaat de stuw in de Vecht in Junne zo snel mogelijk vervangen. De situatie is volgens de experts onhoudbaar.

Voor de vervanging is 6 miljoen euro nodig. Het Dagelijks Bestuur van het Waterschap heeft deze week twee miljoen euro opzij gezet als voorbereidingskrediet voor onderzoek, management, planvoorbereiding en een noodvoorziening.

Te zwaar

Eerder dit jaar moest de brug over de stuw op last van het Waterschap afgesloten worden voor zwaar verkeer. De gemeente heeft de brug begin februari een periode afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Eind maart is de brug weer opengesteld voor verkeer tot 3.000 kilo. Personenauto's en niet al te grote bestelbussen kunnen nog over de brug, zwaarder vracht- en landbouwverkeer niet meer.

Afsluiten

Gebruik van de oeververbinding door zware voertuigen heeft er ondanks een verbod voor verkeer boven drie ton voor gezorgd dat de 100 jaar oude stuw met brugconstructie in slechte staat is. De volledige afsluiting hield onder meer in dat vele kilometers moest worden omgereden. Boze bewoners lieten direct al weten dat de gemeente het illegale bruggebruik door te zwaar transport eerder had moeten aanpakken.

Aansprakelijkheid

Waterschap Vechtstromen, eigenaar van de stuw, heeft geconstateerd dat de aansprakelijkheid voor de schade moeilijk vast te stellen is. Onduidelijk is of de gebreken te wijten zijn aan achterstallig onderhoud of door de ouderdom. Ook is niet vast te stellen of het gebruik van de brug over de stuw door (te zwaar) verkeer de gebreken heeft veroorzaakt dan wel verergerd. De gemeente Ommen is immers eigenaar van de brug over de stuw. Wel is duidelijk dat het waterschap al langer op de hoogte was van de gebreken, maar dat die tot nu toe niet adequaat verholpen zijn.

Schadeclaims

Het waterschap zou ook nog geconfronteerd kunnen worden met schadeclaims al gevolg van het afsluiten van de verkeersbrug of vanwege het door de gemeente moeten vernieuwen van de brug als gevolg van gebreken aan de stuw.

Vernieuwen

Martin Hilferink, woordvoerder van Vechtstromen, laat weten dat nog niet bekend is hoe lang het duurt voordat de stuw en brug vernieuwd kunnen worden. Het plan moet nog ontwikkeld worden en er is overleg nodig met onder meer de gemeente over de aanpak. Of de brug op de stuw na de vernieuwing wel zwaarder verkeer moet kunnen 'houden' is nu nog niet bekend. ,,Maar dat lijkt een logische aanname. Een nieuwe stuw en brug moeten natuurlijk ook aan moderne eisen gaan voldoen,"