Onderzoek naar verduistering subsidie door stichting Helemaal Ommen

Gemeente Ommen wil mogelijk aangifte doen tegen het voormalige bestuur van de Stichting Helemaal Ommen wegens verduistering van publiek geld. Oud-burgemeester Mark Boumans bevestigt dat hij hierover contact heeft gehad met functioneel parket van het Openbaar Ministerie. Deze afdeling is gespecialiseerd in de bestrijding van complexe fraude.

,,Het functioneel parket kijkt of de zaak aangiftewaardig is. Dat duurt alleen in de praktijk even. College en gemeenteraad moeten vervolgens na het bericht van het OM beoordelen wat ze doen.”

De raadsfracties van de gemeente Ommen vinden dat Stichting Helemaal Ommen duidelijker in kaart had moeten brengen wat zij heeft gedaan met de ontvangen subsidiegelden van de gemeente. Dat is onvoldoende aangetoond, zo gaven de raadsleden aan.

Eigen archieven

De oud-bestuursleden van de voormalige Stichting Helemaal Ommen zijn op hun beurt ontzettend boos op het gemeentebestuur en de gemeenteraad. ,,Als de gemeenteraad wil ,,zwartepieten’’, dan wil Helemaal Ommen wel meedoen”, schrijven ze in een fel epistel.

Stichting Helemaal Ommen (SHO) is in 2013 begonnen met een startsubsidie van 20.000 euro en kreeg in 2014 12.500 euro subsidie en in 2015 14.000 euro. De gemeenteraad vermoedt dat subsidiegeld is gebruikt voor betalingen aan bedrijven van twee van de bestuursleden van de stichting, iets wat de gemeente had verboden bij de subsidieverstrekking.

Volgens Helemaal Ommen klopt die lezing niet. SHO heeft alle jaren een financieel verslag uitgebracht aan de gemeente. Dat de gemeentelijke organisatie moeite heeft om stukken uit de eigen archieven terug te vinden is niet SHO verwijtbaar maar de eigen organisatie. Tot het moment dat de laatste portefeuillehouder, oud-burgemeester Mark Boumans, besloot om de promotie van Ommen naar zich toe te trekken in de vorm van ‘city marketing’ in 2016 is de SHO geen enkele klacht over haar functioneren ter ore gekomen.

'Gemeenteraad, ga je schamen!'

De gemeenteraad van Ommen moet zich diep schamen over de manier waarop zij het voormalig bestuur van de Stichting Helemaal Ommen (SHO) in hun vergadering van 23 maart hebben behandeld. Dat schrijven de vijf oud-bestuursleden van de voormalige stichting die de promotie van Ommen op zich nam in de fel getoonzette brief aan de gemeente.

De agendacommissie van de gemeenteraad Ommen lijkt niet erg onder de indruk van de brief. Voorgesteld wordt om de brief ‘ter kennisgeving aan te nemen’ bij de volgende raadsvergadering.

Goede doel

,,Smadelijke aantijgingen’’, zo noemen de oud-bestuursleden, de beschuldiging van verduistering. ,,De bestuursleden hebben in de beginjaren wel kosten gemaakt, maar voor eigen rekening genomen voor het goede doel. Dat is aantoonbaar in de jaarlijkse verslaglegging.”

Dat de SHO een eigen telefoonnummer en medewerker kreeg is op aandringen van de gemeentelijke ambtenaar gebeurd. Het bedrijf PlanEffect van oud-bestuurslid Aline Hofstee is gevraagd om hiervoor een offerte uit te brengen waarover de ambtenaar zijn goedkeuring heeft uitgesproken. Overigens betreft dit een fractie van het totale subsidiebedrag, waar niet de SHO maar een werkgroep onder leiding van de gemeente verantwoordelijk voor was.